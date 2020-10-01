Google не ждёт хороших продаж Pixel 5 и Pixel 4a 5G и даже урезала заказы на их производство

Согласно сообщению японского издания Nikkei, опубликованному сегодня утром, Google планирует отгрузить довольно ограниченное количество смартфонов Pixel в течение оставшейся части года. Это связано как со снижением продаж смартфонов компании в прошлом году, так и с проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

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Сообщается, что Google до конца года намерена отгрузить не более одного миллиона Pixel 5, а общие поставки Pixel 5, Pixel 4a 5G и Pixel 4a не будут превышать трёх миллионов единиц. Это значит, что в этом году Google гораздо меньше уверена в продажах флагманской модели, чем год назад. Источник добавил, что производство Pixel 5 может быть даже сокращено до 800 тысяч единиц. Это связано с тем, что объём продаж смартфонов Google в прошлом году упал ниже целевого показателя, а в этом году продажи дополнительно пострадали из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, допускается, что Google имеет возможность скорректировать производственные заказы на новые смартфоны в зависимости от того, как публика примет устройства, запуск которых состоялся несколькими часами ранее.

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Nikkei отметила, что данные исследовательской компании IDC выглядят удручающе. В первом полугодии 2020 года Google продала полтора миллиона смартфонов. При этом за аналогичный период 2019 года компания реализовала 4,1 миллиона Pixel. Остаётся лишь надеяться, что запуск Pixel 5 и Pixel 4a 5G смогут переломить пугающую тенденцию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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