Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября

Компания LG объявила цены на свой смартфон Wing, и они оказались относительно демократичными для подобного необычного аппарата. Смартфон будет доступен для предварительного заказа с 1 октября, а поставки от Verizon начнутся 15 октября по цене в $999.

Многие ожидали, что LG преодолеет психологический барьер в $1000 и будет продавать Wing 5G по цене, близкой к Motorola Razr 5G (который оценивался в $1399, а сейчас стоит $1199) или Samsung Galaxy Z Flip 5G, который продаётся за $1450. Но цена в $999 долларов хоть и остаётся высокой для обычных потребителей, кажется подходящей для подобного аппарата.

Wing может предложить основной дисплей с диагональю 6,8 дюймов и разрешением 2460 ? 1080 точек. В закрытом состоянии Wing выглядит так же, как и любой другой аппарат Android. Однако этот основной дисплей можно повернуть, чтобы открыть второй 3,9-дюймовый экран под ним.

Такое расположение двух экранов открывает целый ряд возможностей: это и запуск двух приложений одновременно, и расширенные элементы управления, и использование аппарата в качестве стабилизатора благодаря уникальной тыльной камере, и так далее. В основе Wing лежит процессор Snapdragon 765G в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем.

Стоит упомянуть также слот для карт microSD и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки, и получается неплохой аппарат со средними характеристиками. Чтобы минимизировать рамки используется даже выдвижная лицевая камера. В США LG Wing сначала появится в сети Verizon, но затем будет доступен и для клиентов AT&T и T-Mobile. Подробнее о самом смартфоне можно прочесть в нашем материале, вышедшем в день анонса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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