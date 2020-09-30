Приложение Kyiv Smart City временно недоступно

Приложение Kyiv Smart City временно недоступно

Приложение Kyiv Smart City, ставшее недоступным в субботу, 26 сентября, все еще не работает. Киевляне не могут воспользоваться услугами сервиса, однако его работу обещают возобновить в ближайшее время.

Как передает корреспондент KV, некорректная работа мобильного приложения от Kyiv Smart City наблюдалась еще с вечера пятницы. В среду утром, 29 сентября, ситуация не изменилась – жители Киева по прежнему не могут войти в учетную запись и воспользоваться необходимыми сервисами.

"503 – Сервис временно недоступен". Работа сервиса возобновится в ближайшее время. Просим прощения за временные неудобства", – говорится в сообщении приложения. 

Стоит отметить, что в этом приложении собраны все необходимые услуги для киевлян начиная от оплаты проезда в общественном транспорте, парковки, услуг ЖКХ до  записи в детский сад и на прием к врачу.

Напомним, ранее KV уже сообщала о сбоях в приложении Kyiv Smart City. Некоторые жители Киева не могли расплатиться в общественном транспорте с помощью приложения. Отмечалось, что трудности возникли из-за неполадок на внешних серверах.

Фото: сайт Kyiv Smart City


Вероника Злацкая, КиевВласть

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