Приложение Kyiv Smart City временно недоступно
Приложение Kyiv Smart City, ставшее недоступным в субботу, 26 сентября, все еще не работает. Киевляне не могут воспользоваться услугами сервиса, однако его работу обещают возобновить в ближайшее время.
Как передает корреспондент
"503 – Сервис временно недоступен". Работа сервиса возобновится в ближайшее время. Просим прощения за временные неудобства", – говорится в сообщении приложения.
Стоит отметить, что в этом приложении собраны все необходимые услуги для киевлян начиная от оплаты проезда в общественном транспорте, парковки, услуг ЖКХ до записи в детский сад и на прием к врачу.
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Фото: сайт Kyiv Smart City