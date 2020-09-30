В «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рождении

«Дія» запустила в бета-версии новые цифровые продукты: просмотр и оплата штрафов ПДД, долгов по исполнительному производству и цифровое свидетельство о рождении. Об этом сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: freeradio.com.ua

Министр о новых сервисах

«Мы сделали актуальные сервисы еще более удобными. Свидетельство о рождении вашего ребенка (до 16 лет) подтянется из Государственного реестра актов гражданского состояния. Сейчас тестируем свидетельства, выданные с 2004 до 2019 года. Еще один документ в смартфоне. Соответствующее постановление о его внедрении уже принято правительством», — рассказал Федоров.

Кроме того, в приложении появилась возможность просмотреть и оплатить штрафы ПДД. При этом «Дія» будет оповещать пользователей по мере поступления новых штрафов. Речь идет о регистрации нарушений с помощью фото и видеофиксации.

Оплатить штраф или долг теперь можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты.

Квитанция сохраняется в «Дії». Вы сможете ее скачать или отправить на мейл. После оплаты можно будет отслеживать изменение статуса долга или штрафа.

Также, по словам министра, в разделе приложения «Исполнительное производство» пользователь сможет увидеть перечень производств, где он признан должником.

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