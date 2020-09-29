HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

Компания HTC, чьи смартфоны некогда пользовались большой популярностью, запатентовала аппарат с необычной конструкцией, оснащённый гибким дисплеем.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, информация об устройстве обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Патентные иллюстрации дают представление об оригинальной конструкции гаджета.

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

Как можно видеть на изображениях, речь идёт о смартфоне в формате раскладушки. При этом, в отличие от аппаратов вроде Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr, гибкий экран складывается не внутрь корпуса, а наружу.

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

Такое исполнение избавляет от необходимости комплектовать смартфон вспомогательным внешним дисплеем. Обратной стороной медали является то, что экран будет излишне подвержен повреждениям во время повседневного ношения и использования.

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу

На рендерах, опубликованных ресурсом LetsGoDigital, видно, что устройство наделено многомодульной тыльной камерой. Фронтальная камера располагается в небольшом отверстии по центру в верхней области гибкого дисплея. Кроме того, присутствует симметричный порт USB Type-C.

HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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