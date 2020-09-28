Обновление сломало Apple Watch по всему миру

Обновление сломало Apple Watch по всему миру

Apple редко допускает выхода «сырого» ПО, но от таких проблем не застрахована ни одна компания. Посмотрим, как быстро выпустят исправление

На прошлой неделе вышло масштабное обновление операционной системы для «умных» часов от Apple — watchOS 7. И если пользователи моделей Series 5 или более новых почти не заметили никаких проблем, то старые устройства начали вести себя непредсказуемо. Пользователи сообщают о следующих типовых неисправностях после установки свежей прошивки: регулярные перезагрузки по несколько раз в день, намного более быстрая разрядка, нагрев, зависания и значительное снижение производительности.

Словом, гаджеты Apple, которые всегда были эталоном плавности работы и удобства в использовании в одночасье превратились, так сказать, в тыкву. Как пишет портал 9to5mac о проблеме в компании из Купертино знают и всячески стараются ее решить. Недавно даже было выпущено исправление — версия watchOS 7.0.1, однако от всех недочетов избавиться за раз не удалось. В основном страдают владельцы Apple Watch Series 3, которые до сих пор являются хитом продаж, но о похожих последствиях обновления сообщают и обладатели четвертой серии.

Ситуация осложняется тем, что даунгрейд, то есть возврат к предыдущей версии прошивки, в Apple Watch не предусмотрен и малейшей возможности сделать это у пользователей нет. Накал страстей можно отслеживать по фирменным форумам технической поддержки: судя по количеству сообщений о возникших после обновления нарушениях работы «умных» часов, проблема глобальная и весьма массовая. Тем не менее, точное количество подверженных ей устройств неизвестно и Apple развернутых комментариев не дает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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