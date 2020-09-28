Обновление сломало Apple Watch по всему миру

Apple редко допускает выхода «сырого» ПО , но от таких проблем не застрахована ни одна компания. Посмотрим, как быстро выпустят исправление

На прошлой неделе вышло масштабное обновление операционной системы для «умных» часов от Apple — watchOS 7. И если пользователи моделей Series 5 или более новых почти не заметили никаких проблем, то старые устройства начали вести себя непредсказуемо. Пользователи сообщают о следующих типовых неисправностях после установки свежей прошивки: регулярные перезагрузки по несколько раз в день, намного более быстрая разрядка, нагрев, зависания и значительное снижение производительности.

Словом, гаджеты Apple , которые всегда были эталоном плавности работы и удобства в использовании в одночасье превратились, так сказать, в тыкву. Как пишет портал 9to5mac о проблеме в компании из Купертино знают и всячески стараются ее решить. Недавно даже было выпущено исправление — версия watchOS 7.0.1, однако от всех недочетов избавиться за раз не удалось. В основном страдают владельцы Apple Watch Series 3, которые до сих пор являются хитом продаж, но о похожих последствиях обновления сообщают и обладатели четвертой серии.

Ситуация осложняется тем, что даунгрейд, то есть возврат к предыдущей версии прошивки, в Apple Watch не предусмотрен и малейшей возможности сделать это у пользователей нет. Накал страстей можно отслеживать по фирменным форумам технической поддержки: судя по количеству сообщений о возникших после обновления нарушениях работы «умных» часов, проблема глобальная и весьма массовая. Тем не менее, точное количество подверженных ей устройств неизвестно и Apple развернутых комментариев не дает.



