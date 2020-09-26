Смартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фото

Ходят слухи, будто Huawei запустит смартфоны серии Nova 8 в ближайшее время. Согласно недавней утечке, в серию войдёт четыре смартфона. Предполагается, что все они будут основаны на процессорах MediaTek Dimensity. Сегодня в Сеть утекли первые живые снимки, демонстрирующие внешний вид Huawei Nova 8 Pro.

gizmochina.com

Первоначально высказывались предположения, что на фото выше запечатлён Huawei Mate 40 Pro, так как грядущий флагман, по слухам, также будет оснащаться дисплеем-водопадом (с сильно загнутыми боковыми гранями) и продолговатым вырезом для фронтальной камеры. Однако более внимательные пользователи настояли, что устройство на снимке является ни чем иным, как Nova 8 Pro, поскольку боковые грани дисплея изогнуты не совсем так, как у экранов-водопадов. Кроме того, на верхней части устройства отчётливо заметен вырез под динамик, который у Mate 40 Pro должен быть скрыт.

gizmochina.com

Напомним, согласно имеющимся данным, Huawei Nova 8 Pro получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 1000+ 5G. Предполагается, что стоимость устройства составит порядка $585.



