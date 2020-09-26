5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений

Прокатившаяся по миру волна поджогов базовых станций объясняется комбинацией иррациональных страхов перед связью нового поколения, «ковидом» и чипизацией через вакцинацию против нового коронавируса. Как мы пояснили в соответствующей статье, граждане жгли не то и не там. Соты 5G явят собой новую парадигму в построении сетей связи. Они будут размещаться в таком количестве и выглядеть так буднично, что граждане в массе не будут знать, где их искать.

Сотовая микростанция для помещений Samsung Link Cell 5G

Свежим примером сотовой станции 5G mmWave для использования внутри помещений может служить разработка компании Samsung на базе платформы Qualcomm 5G RAN. Микросота Samsung Link Cell 5G выглядит как Wi-Fi-маршрутизатор и будет располагаться на стенах и потолках в офисах, концертных залах, на стадионах, в супермаркетах, на производствах и в разных учреждениях. Необходимость густо развешивать базовые станции 5G (включая микросоты) продиктована тем, что иначе нельзя будет выдержать заявленную в стандарте пропускную способность и, что более важно, снизить задержки.

В США , как сообщает нам пресс-релиз Samsung, первой к коммерческой эксплуатации ячеек Link Cell 5G приступит компания Verizon. Ячейки Link Cell 5G, к слову, будут не единственной «комнатной» продукцией 5G южнокорейского производителя. В первом квартале нового года Samsung начнёт поставки концентраторов для покрытия связью 5G внутренних помещений как с активными, так и с пассивным антеннами.

Что касается ячейки Link Cell 5G, то она работает в диапазоне 28 ГГц и может объединять четыре полосы пропускания 100 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность и сверхбыструю скорость загрузки. Кроме того, она объединяет радиоприемник, антенну и цифровой блок в одну пассивно охлаждаемую компактную коробку, а её объем составляет менее четырёх литров, что является одним из самых малых размеров в отрасли. С сервером или концентратором ячейка соединяется посредством кабеля Gigabit Ethernet шестой категории.

Размещение микросоты Samsung на потолке офиса

G на таких предприятиях, как производство, здравоохранение, розничная торговля и складские помещения».

В недалёком будущем, очевидно, и шагу нельзя будет сделать, не уткнувшись в очередную базовую станцию 5G.



