Google потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссии

Компания Google намерена усилить контроль за исполнением правил оплаты покупок в Android-приложениях. На следующей неделе будут представлены обновлённые инструкции, разъясняющие требования компании по использованию её платёжной системы при оформлении подписок и совершении покупок внутри приложений. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Неудивительно, что Google решила ужесточить требования, ведь совершаемые через платёжную систему компании покупки облагаются комиссией в размере 30 %. Стоит отметить, что требования использовать платёжную систему Google существуют много лет, но крупные разработчики, такие как Netflix, Spotify или Epic Games обходят это правило. Приложения Netflix и Spotify позволяют использовать для оплаты покупок кредитные карты, а Epic Games добавила в игру Fortnite собственную платёжную систему, после чего была удалена из магазинов Play Маркет и Apple App Store.

Источник отмечает, что после обновления правил Google предоставит разработчикам какое-то время, чтобы те могли привести свои приложения в соответствие с новыми требованиями. Это означает, что приложения, нарушающие правила Google , не будут удаляться сразу, но это может произойти позднее, если разработчики всё-таки не внесут изменений в свои продукты.

«В качестве открытой платформы Android позволяет использовать несколько магазинов приложений. Фактически, большинство Android-устройств поставляются как минимум с двумя магазинами прямо из коробки, а пользователи могут устанавливать и другие. Для разработчиков, которые решают распространять свои приложения в Play Маркет, наша политика всегда требовала использования платёжной системы Play, если в приложениях предусмотрена возможность покупки цифровых товаров. Мы всегда работаем с нашими партнёрами, чтобы прояснить эти политики и обеспечить их справедливое и разумное применение», — прокомментировал представитель Google .

Стоит отметить, что комиссия в размере 30 % за покупки цифрового контента внутри игр и приложений приносит Google и Apple миллиарды долларов ежегодно, поэтому неудивительно, что обе компании следят за соблюдением установленных правил.



