Apple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPad

Согласно недавно обнаруженной патентной заявке, Apple изучает возможность использования для защиты дисплеев стекол с нанотекстурой, которые впервые были представлено с монитором Pro Display XDR, на iPhone и iPad, чтобы улучшить их антибликовые свойства. Напомним, что аналогичное стекло компания применила в 27-дюймовых iMac 2020 года.

Apple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPad

appleinsider.com

Изображения в патентной заявке в основном демонстрируют устройство, похожее на iPad, хотя указывается, что технология может применяться в мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах, портативных медиаплеерах и других устройствах. Суть технологии, описанной в патенте, заключается в установке поверх дисплея стеклянного элемента с текстурированной поверхностью.

Основной упор в заявке сделан на методах травления на стекле. Рассматривается как химическое, так и реактивное ионное травление, которое может быть совмещено с литографией. Тем не менее, реализация технологии связана с серьёзными инженерными проблемами. Из-за большой площади поверхности устройство может легче поддаваться царапинам. Apple предполагает, что эту проблему можно свести к минимуму, использую специальную ткань для протирки экрана, однако вряд ли это защитит iPhone, использование которого подразумевает частое ношение в карманах, иногда по соседству с ключами и монетами.

Apple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPad

appleinsider.com

По всей видимости, из-за нерешённых технических нюансов, данная технология появится в конечных устройствах ещё не скоро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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