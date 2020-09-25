Epic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и Google

Всего в коалицию вошли 13 компаний.

Более десятка разработчиков мобильных сервисов и приложений объединились против корпораций Apple и Google , добиваясь пересмотра комиссий в онлайн-магазинах.

Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

Союз получил название "Коалиция за справедливость для приложений". Среди ее участников - разработчик игр Epic Games, музыкальные сервисы Spotify и Deezer, владелец сервиса знакомств Tinder (Match Group), владелец почтового сервиса ProtonMail (ProtonMaiProton Technologies). Всего в коалицию вошли 13 компаний.

Они требуют, среди прочего, пересмотреть размер комиссий для размещения мобильных приложений в онлайн-магазинах, которые составляют 30% от дохода, снять запрет на распространение программ в обход App Store и прекратить практику нерыночного продвижения собственных сервисов.

Участники коалиции призвали присоединиться к инициативе компании любого размера, которые поддерживают равные условия для всех разработчиков приложений и игр во всем мире.