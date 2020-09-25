Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой $290

Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой $290

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня V20 SE под управлением операционной системы Funtouch OS 11 на основе Android 10. Новинку можно будет купить по ориентировочной цене 290 долларов США.

Аппарат наделён AMOLED-дисплеем с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 ? 1080 точек (формат FHD+). Фронтальная 32-мегапиксельная камера (f/2,0) установлена в небольшом экранном вырезе. Непосредственно в область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

«Мозг» смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 665, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а флеш-накопитель может хранить 128 Гбайт данных.

Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой 0

Тыльная камера совмещает 48-мегапиксельный основной датчик (f/1,8), 8-мегапиксельный широкоугольный блок и 2-мегапиксельный сенсор. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки.

Аппарат наделён адаптером Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, FM-тюнером. Габариты составляют 161,0 ? 74,1 ? 7,8 мм, вес — 171 г. Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Oxygen Blue и Gravity Black.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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