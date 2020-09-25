Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой $290

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня V20 SE под управлением операционной системы Funtouch OS 11 на основе Android 10. Новинку можно будет купить по ориентировочной цене 290 долларов США .

Аппарат наделён AMOLED-дисплеем с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 ? 1080 точек (формат FHD+). Фронтальная 32-мегапиксельная камера (f/2,0) установлена в небольшом экранном вырезе. Непосредственно в область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

«Мозг» смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 665, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а флеш-накопитель может хранить 128 Гбайт данных.

Тыльная камера совмещает 48-мегапиксельный основной датчик (f/1,8), 8-мегапиксельный широкоугольный блок и 2-мегапиксельный сенсор. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки.

Аппарат наделён адаптером Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, FM-тюнером. Габариты составляют 161,0 ? 74,1 ? 7,8 мм, вес — 171 г. Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Oxygen Blue и Gravity Black.



