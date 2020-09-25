Украинское правительство вводит цифровое свидетельство о рождении детей в мобильном приложении “Дія”

Вчера, 23 сентября, Кабмин принял постановление согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Внедрять нововведение будет Министерство цифровой трансформации с помощью специального мобильного приложения “Дія”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства цифровой трансформации.

“Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дія" у обоих родителей ”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Электронное свидетельство о рождении будет иметь такую ??же юридическую силу, как и бумажное.

Также отмечается, что в ближайшее время Минцифры планирует запустить бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дія".

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины создали мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции гражданами. Неиспользование приложения будет приравниваться к нарушению режима и повлечет наложение штрафов.

Фото: открытые источники