Будущий Galaxy S21 Ultra получит такую же батарею, как и S20 Ultra

Только в прошлом месяце Samsung представила флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Несмотря на это, компания активно работает над новыми устройствами серии Galaxy S, которые, как ожидается, будут представлены в марте следующего года.

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Ожидается, что в первой четверти следующего года мы увидим смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Первые два устройства уже засветились на сайте китайского регулятора 3С. Теперь TUV Rheinland провела сертификацию батареи для самого старшего Galaxy S21 Ultra, ёмкость которой составляет 5000 мА·ч. Аккумулятор имеет маркировку EB-BG998ABY и учитывая систему построения названий Samsung, это свидетельствует о предназначении её смартфону SM-G998. Именно этот индекс и приписывают грядущему флагману с приставкой Ultra.

Стоит заметить, что две младшие версии флагмана получат индексы SM-G991 и SM-G996. Базовый Galaxy S21 получит 3880-мА·ч батарею, а средний Galaxy S21+ сможет похвастаться аккумулятором на 4660 мА·ч. Для сравнения, Galaxy S20 имеет батарею на 4000 мА·ч, Galaxy S20+ — на 4500 мА·ч, а Galaxy S21 Ultra — на 5000 мА·ч. То есть ёмкость аккумулятора вырастет только у средней модели следующего поколения.

gizmochina.com

Предполагается, что смартфоны серии Samsung Galaxy S21 будут основаны на 5-нм процессорах Exynos 1000 и Qualcomm Snapdragon 875. Стоит отметить, что Samsung уже работает над версией One UI, которая будет установлена поверх Android 11, под управлением которой будут работать новые смартфоны.



