Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы по цене $191

Vivo официально представила долгожданные смарт-часы Vivo Watch, которые являются первым устройством компании в этой категории продуктов. Часы отличатся премиальным дизайном и продвинутой функциональностью, а их цена составляет $191.

Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы по цене $191

gizmochina.com

Устройство выйдет на рынок в двух размерах: 46 и 42 мм. 46-мм модель оснащена 1,39-дюймовым круглым дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселя. 42-мм модель имеет экран такой же формы, однако его диагональ составляет 1,19 дюйма, а разрешение — 390 x 390 пикселей. Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED.

Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы по цене 1

gizmochina.com

Часы выполнены в корпусе из нержавеющей стали, которая мало подвержена износу и не боится воздействия пота. Рамка изготавливается из специального керамического материала, разработка которого заняла, по словам компании, почти два месяца. Твёрдость полученного материала в четыре раза превышает аналогичный показатель нержавеющей стали. Ремешки, предлагаемые для устройства, изготавливаются из кожи с головы быка или флорэластомера.

Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы по цене 1

gizmochina.com

Vivo Watch могут похвастаться обилием сенсоров, которых в устройстве аж шесть. Это датчик уровня кислорода в крови, акселерометр, барометр, геомагнитный сенсор, световой датчик и датчик местоположения, который поддерживает четыре системы навигации, включая ГЛОНАСС.

Продвинутые умные часы Vivo Watch предложат до 18 дней автономной работы по цене 1

gizmochina.com

Кроме того, умные часы поддерживают мониторинг 11 видов спортивной активности, среди которых бег, плавание, езда на велосипеде, альпинизм и многие другие. Большая модель может обеспечить 18 дней автономной работы. 42-мм часы могут проработать в два раза меньше. Информация о доступности устройства пока не оглашена.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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