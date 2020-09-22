Samsung отменила конференцию для разработчиков. Официально — из-за COVID-19, но скорее всего ей просто нечего показать

Сегодня Samsung объявила, что не будет проводить свою ежегодную конференцию разработчиков в 2020 году. Компания отметила, что это решение было принято в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Samsung акцентировала внимание на том, что здоровье и безопасность для неё на первом месте.

Samsung отменила конференцию для разработчиков. Официально — из-за COVID-19, но скорее всего ей просто нечего показать

neowin.net

На конференции разработчиков Samsung обычно демонстрирует новые возможности фирменного голосового ассистента Bixby, обновлённые продукты умного дома и многое другое. Именно в ходе Samsung Developer Conference компания впервые продемонстрировала фирменный пользовательский интерфейс One UI. Однако несмотря на отмену мероприятия, Samsung заявила, что будет держать разработчиков в курсе обновлений своих платформ через веб-сайт и форумы сообщества.

Хотя отмена мероприятия не стала неожиданностью, поговаривают, что дело не только в пандемии COVID-19. Согласно слухам, Samsung столкнулась с застоем в продвижении своих продуктов, таких как Bixby, потому ей нечем похвастаться на конференции в этом году. Кроме того, есть предположения, что Google пытается вынудить корейского техногиганта отказаться от своих программных решений, таких как Bixby и Galaxy Store, в пользу Google Assistant и Google Play.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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