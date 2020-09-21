OnePlus Nord способен самостоятельно откатиться к заводским настройкам

OnePlus Nord является одним из самых разрекламированных смартфонов этого года, несмотря на то, что это обыкновенное устройство среднего уровня, имеющее массу аналогов. Устройство было представлено всего два месяца назад, а уже пережило семь обновлений ПО, в которых так и не устранены многие недоработки. Теперь пользователи OnePlus Nord столкнулись с новой проблемой, заключающейся в самопроизвольном сбросе смартфона к заводским настройкам.

OnePlus Nord способен самостоятельно откатиться к заводским настройкам

gizmochina.com

Хотя устройство предлагает неплохое соотношение цены и качества, на серьёзные недоработки программного обеспечения тяжело закрыть глаза. Некоторые пользователи Nord начали жаловаться на форуме техподдержки компании на странное поведение своих устройств. По словам одного из владельцев Nord, его смартфон сильно нагрелся, находясь в кармане. Когда пользователь его достал, он с ужасом обнаружил, что устройство форматирует внутреннюю память. С такой же проблемой столкнулись и другие владельцы Nord.

OnePlus Nord способен самостоятельно откатиться к заводским настройкам

gizmochina.com

Стоит заметить, что это далеко не первая проблема смартфона, но, вероятно, самая серьёзная. OnePlus сообщила, что уже работает над её решением, а до тех пор пользователям остаётся только надеяться, что их новенький смартфон в один прекрасный момент не решит начать жизнь с чистого листа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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