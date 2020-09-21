Новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra появился в продаже

Новый девайс от Samsung был представлен миру на Galaxy Unpacked недавно, но уже уверенно выходит в лидеры продаж. Чем же привлекла внимание потребителей новинка на рынке мобильных телефонов - Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra – это не единая модель, а целая линейка гаджетов. К ним относятся: Samsung Galaxy Note 20 lite, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+, Samsung Galaxy Note 20e. Однако модель Ultra стала в буквальном смысле венцом творения.

Модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra выгодно отличаются от всех своих предшественников, выпускаемых данным производителем. Прежде всего, следует сказать о мощности, у Samsung Galaxy Note 20 Ultra ее показатели вдвое выше. Размер дисплея – 6,9 дюйма, немаленький такой девайс и очень функциональный. Разрешение экрана 3200х1440 с частотой - 120 Гц.

Ну, и вишенка на тортик: видеокамера. Ее мощности позавидует даже профессиональная техника. 108 мегапикселей, с 50-кратным зумом. Время отклика цифрового пера - 9 мс, это невероятно!

Слот для карты памяти в Samsung Galaxy Note 20 Ultra не предусмотрен, да он и ни к чему. 8 Гб оперативки и 256 Гб встроенной памяти.

Мощность батареи - 4300 мАч и, что не может не радовать, заряжать телефон можно при помощи реверсивной беспроводной зарядки.