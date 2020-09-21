Смартфон LG K42 выделяется необычным исполнением задней панели

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью K42, выполненной в корпусе с защитой по стандарту MIL-STD-810G. На устройство установлена операционная система Android 10 с надстройкой LG UX.

Новинка выделяется необычным волнообразным исполнением задней панели корпуса. Специальное покрытие препятствует появлению царапин. Основная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию: это сенсоры с 13 и 5 млн пикселей, а также пара 2-мегапиксельных сенсоров.

Дисплей HD+ Punch Hole имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. В отверстии по центру верхней части экрана размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

Задействован процессор MediaTek Helio P22: он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE .

В арсенале смартфона — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, адаптер Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 76,7 ? 165,0 ? 8,4 мм, вес — 182 г. Устройство получает питание от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч.



