Смарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентября

Марка Huami, поддерживаемая китайской Xiaomi, опубликовала серию тизер-изображений, предвосхищающих скорый анонс «умных» наручных часов Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2.

Гаджеты будут оснащены сенсорным дисплеем AMOLED, загибающимся на боковые части. Говорится о наличии металлического корпуса и физических кнопок управления сбоку.

Часы смогут регистрировать различные показатели физической активности, отслеживать изменения частоты сердечных сокращений в течение дня, а также измерять уровень насыщения крови кислородом. Инструмент SomnusCare поможет контролировать качество сна и его различные фазы.

Один из тизеров говорит о том, что смарт-часы позволят взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом Xiaomi Xiao AI. Причём этот помощник сможет функционировать даже без подключения к Интернету.

Новинки будут предлагаться в различных вариантах исполнения с ремешками разных цветов. Упомянута возможность воспроизведения музыки без привязки к смартфону.

Официальная презентация Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 состоится в предстоящий вторник — 22 сентября. Информации об ориентировочной цене гаджетов на данный момент, к сожалению, нет.



