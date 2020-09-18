Мобильные операторы могут подключиться к BankID

Компания «Киевстар» изучает возможность использования BankID для развития мобильных микроплатежей. Об этом сообщает Finclub.

Мобильные операторы могут подключиться к BankID
Фото: techno.24tv.ua

Планы компании

«Киевстар» предоставляет клиентам предоплаченную связью услугу «Смарт Деньги», и она очень популярна. «Квартальная база активных абонентов, пользующихся финансовыми сервисами, микроплатежами, составляет около 800 тисяч», — рассказал начальник департамента мобильных финансовых услуг компании «Киевстар» Сергей Коптик.

В компании готовы к тесному сотрудничеству с банками.

«Мы можем выступать техническим партнером банков для идентификации через BankID, — отмечает он. — Мы отрабатываем схему, чтобы данные хранились в банке и была выстроена система дополнительного верификации, чтобы владелец кошелька, электронных денег, был верифицирован банком в соответствии с требованиями BankID».

За каждую верификацию клиента через BankID небанковские коммерческие учреждения с 1 июля платят по 20 грн. При этом «Киевстар» развивает клиентские микроплатежи.

«Вопросы ценообразования будут обсуждаться, поскольку кроме того, что мы платим банку, есть дополнительные налоги, поэтому сумма будет больше 20 грн», — сказал Коптик.

Есть и другие нюансы. Для авторизации в BankID клиент использует чаще всего контрактный «финансовый» мобильный номер, к которому привязан интернет-банкинг, тогда как микроплатежи «Киевстара» доступны только абонентам предоплаченной связи.

«Нашими финансовыми сервисами пользуются преимущественно предоплаченные абоненты. Они могут иметь другой номер телефона, другую симку, о которой мы не знаем, для пользования финансовыми сервисами. И ее они могут приобрести для детей, бабушек, дедушек, оплаты проезда в общественном транспорте, микроплатежей. Но эта симка может не соответствовать номеру телефона, который клиент указал банку», — пояснил Коптик.

Что такое BankID

BankID — это система Национального банка, которая обеспечивает осуществление электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

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