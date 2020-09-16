Смартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8" дисплеем и квадрокамерой дебютирует 21 сентября

Китайская компания Royole Corporation распространила приглашение на специальное мероприятие, которое пройдёт в предстоящий понедельник, 21 сентября.

Сообщается, что на презентации речь пойдёт о новых продуктах и стратегии Royole на ближайшее будущее. Интернет-источники уточняют, что компания официально представит новый смартфон с гибким дисплеем — аппарат FlexPai 2.

Известно, что названное устройство наделено экраном Cicada Wing Fully Flexible OLED размером 7,8 дюйма по диагонали. Эта гибкая панель обладает частотой обновления 60 Гц.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 865, функционирующий в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM. Говорится о наличии четверной камеры с 64-мегапиксельным основным датчиком, а также вспомогательными сенсорами на 32, 16 и 8 млн пикселей.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч. Кроме того, называется вес FlexPai 2 — внушительные 340 граммов.

Презентация Royole будет транслироваться на YouTube. Не исключено, что помимо смартфона компания продемонстрирует другие новинки.



