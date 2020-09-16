Смартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8" дисплеем и квадрокамерой дебютирует 21 сентября

Смартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8

Китайская компания Royole Corporation распространила приглашение на специальное мероприятие, которое пройдёт в предстоящий понедельник, 21 сентября.

Сообщается, что на презентации речь пойдёт о новых продуктах и стратегии Royole на ближайшее будущее. Интернет-источники уточняют, что компания официально представит новый смартфон с гибким дисплеем — аппарат FlexPai 2.

Известно, что названное устройство наделено экраном Cicada Wing Fully Flexible OLED размером 7,8 дюйма по диагонали. Эта гибкая панель обладает частотой обновления 60 Гц.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 865, функционирующий в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM. Говорится о наличии четверной камеры с 64-мегапиксельным основным датчиком, а также вспомогательными сенсорами на 32, 16 и 8 млн пикселей.

Смартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4050 мА·ч. Кроме того, называется вес FlexPai 2 — внушительные 340 граммов.

Презентация Royole будет транслироваться на YouTube. Не исключено, что помимо смартфона компания продемонстрирует другие новинки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильная связь в Украине перестанет быть анонимнойМобильная связь в Украине перестанет быть анонимной
Защита финансового номера телефона – советы НацбанкаЗащита финансового номера телефона – советы Нацбанка
Motorola разрабатывает новый смартфон под кодовым названием KievMotorola разрабатывает новый смартфон под кодовым названием Kiev
Слухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 годаСлухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 года
Представлена обновлённая гибкая «раскладушка» Motorola Razr. Теперь с 5G и улучшенными камерамиПредставлена обновлённая гибкая «раскладушка» Motorola Razr. Теперь с 5G и улучшенными камерами
Блок рекламы


Похожие новости
Motorola разрабатывает новый смартфон под кодовым названием KievMotorola разрабатывает новый смартфон под кодовым названием Kiev
Слухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 годаСлухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 года
Samsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов HuaweiSamsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов Huawei
Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов PixelGoogle рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel
iPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часыiPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часы
Смартфон Moto G9 Plus предложит большой 6,81-дюймовый Full HD+ дисплей и квадрокамеру за $280Смартфон Moto G9 Plus предложит большой 6,81-дюймовый Full HD+ дисплей и квадрокамеру за $280
Функция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах XiaomiФункция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах Xiaomi
Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветахДоступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах
Microsoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколенияMicrosoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколения
Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+
Последние новости
Подгружаем последние новости