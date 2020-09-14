Motorola разрабатывает новый смартфон под кодовым названием Kiev

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Американськая компания Motorola разрабатывает бюджетный смартфон под кодовым названием Kiev.

Телефон планируют выпускать в двух версиях - с большим или меньшим объемом памяти. Также в дешевой версии не будет встроенной NFC - функции, с помощью которой покупки можно оплачивать через смартфон и привязанную к нему карту. Об этом пишет Techniknews. Цены обеих версий пока не разглашаются.

Устройство будет поддерживать 5G и будет иметь чип Snapdragon 690, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти и возможность установки microSD.

Кроме этого, он будет иметь OLED-дисплей FullHD и три основных камеры: 48, 8 и 2 мегапикселя, а также фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Операционная система - Android 10.

Отмечается, что этот смартфон может стать самым дешевым у Motorola среди поддерживающих 5G. Его собираются представить уже в этом году, однако точную дату не называют.

Также известно, что компания разработала еще один смартфон, кодовое название которого связано с Украиной, - Motorola Odessa. Однако его название с выходом на рынок изменилась на Moto G9 Plus.

Фото: technosports.co.in Moto G9 Plus

Напомним, что в 2011 году компания Motorola Inc. разделилась на две: Motorola Solutions и Motorola Mobility. Последняя была поглощена Google , а потом продана китайской корпорации Lenovo. Смартфоны производит Motorola Mobility, тогда как Motorola Solutions предоставляет технологические решения в области радиосвязи для коммерческих заказчиков и государственных структур.

Именно в Motorola придумали мобильный телефон как таковой, эта же компания выпустила первый телефон-раскладушку и культовый телефон Razr, который был очень популярен в середине "нулевых" годов.