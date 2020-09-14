Samsung проведёт виртуальную презентацию Unpacked for Every Fan: ожидается анонс Galaxy S20 FE

Samsung проведёт виртуальную презентацию Unpacked for Every Fan: ожидается анонс Galaxy S20 FE

Компания Samsung опубликовала приглашение на очередную презентацию: мероприятие под названием Unpacked for Every Fan состоится в среду на следующей неделе — 23 сентября.

Южнокорейский гигант не уточняет, какие именно новинки дебютируют в рамках предстоящего анонса. Наблюдатели же склоняются к мнению, что Samsung покажет смартфон Galaxy S20 FE, или Fan Edition.

Слухи о подготовке названного аппарата достаточно давно гуляют по Интернету, а недавно он «засветился» в филиппинском разделе официального сайта Samsung. Если верить имеющимся данным, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением 2400 ? 1080 точек (формат Full HD+) и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Спереди расположится 32-мегапиксельная камера, сзади — тройная камера в конфигурации 12+12+8 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

Samsung проведёт виртуальную презентацию Unpacked for Every Fan: ожидается анонс Galaxy S20 FE

Не исключено, что на мероприятии Unpacked for Every Fan также будут представлены специальные версии уже существующих устройств Samsung, например, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.

Презентация пройдёт в онлайн-формате, что объясняется продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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