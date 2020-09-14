Samsung проведёт виртуальную презентацию Unpacked for Every Fan: ожидается анонс Galaxy S20 FE

Компания Samsung опубликовала приглашение на очередную презентацию: мероприятие под названием Unpacked for Every Fan состоится в среду на следующей неделе — 23 сентября.

Южнокорейский гигант не уточняет, какие именно новинки дебютируют в рамках предстоящего анонса. Наблюдатели же склоняются к мнению, что Samsung покажет смартфон Galaxy S20 FE, или Fan Edition.

Слухи о подготовке названного аппарата достаточно давно гуляют по Интернету, а недавно он «засветился» в филиппинском разделе официального сайта Samsung. Если верить имеющимся данным, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением 2400 ? 1080 точек (формат Full HD+) и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Спереди расположится 32-мегапиксельная камера, сзади — тройная камера в конфигурации 12+12+8 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

Не исключено, что на мероприятии Unpacked for Every Fan также будут представлены специальные версии уже существующих устройств Samsung, например, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.

Презентация пройдёт в онлайн-формате, что объясняется продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.



