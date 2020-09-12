Слухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 года

Слухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 года

Samsung была первой, кто публично объявил об изучении возможности переноса фронтальной камеры под дисплей, однако до сих пор компания не выпустила такое решение. Корейского производителя уже опередили китайские конкуренты вроде ZTE и Xiaomi. Однако для задержки может быть веская причина.

Согласно твиту информатора Ice Universe, у Samsung будет собственное готовое решение в 2021 году, и оно может появиться уже в Galaxy S21. В твите утверждается, что Samsung обладает передовой технологий такой камеры, но предъявляет более строгие требования к качеству, поэтому ей потребовалось больше времени, чем конкурентам, чтобы вывести своё решение на рынок.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.

— Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2020

Одна из проблем, которые вызывают подэкранные камеры, — это качество снимков. Поскольку объективу приходится захватывать изображение через дополнительный слой экрана, очевидно, это уменьшает количество поступающего на матрицу света и может приводить к другим артефактам. Поэтому мало просто разместить камеру под дисплеем.

Мы ещё не видели в деле решения этой задачи от ZTE или Xiaomi и потому не уверены, насколько успешно удалось этим компаниям преодолеть указанные проблемы. А до запуска аппаратов Samsung говорить о превосходстве подхода корейской компании тем более рано. Но, будем надеяться, что в самом деле в скором времени экранные вырезы уйдут в историю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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