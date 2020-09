Слухи: Samsung представит передовую подэкранную камеру в смартфонах 2021 года

Samsung была первой, кто публично объявил об изучении возможности переноса фронтальной камеры под дисплей, однако до сих пор компания не выпустила такое решение. Корейского производителя уже опередили китайские конкуренты вроде ZTE и Xiaomi. Однако для задержки может быть веская причина.

Согласно твиту информатора Ice Universe, у Samsung будет собственное готовое решение в 2021 году, и оно может появиться уже в Galaxy S21. В твите утверждается, что Samsung обладает передовой технологий такой камеры, но предъявляет более строгие требования к качеству, поэтому ей потребовалось больше времени, чем конкурентам, чтобы вывести своё решение на рынок.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.

