Защита финансового номера телефона – советы Нацбанка

Нацбанк рекомендует украинцам срочно защитить свой финансовый номер телефона

Большинство украинцев пользуются возможностями интернет-банкинга. Вход в приложение финансовой структуры осуществляется по номеру телефона, закрепленного в нем. И именно этот номер в силу своей важности становится очень уязвимым. Как защититься от мошенников, рассказали в Нацбанке.

Номер телефону, который человек использует для входа в интернет-банкинг или для идентификации личности во время обращения в банк, традиционно называют «финансовым», поскольку он привязан к личному банковскому счету клиента.

Несмотря на все это, люди зачастую сообщают свой финансовый номер всем родственникам, друзьям, коллегам, даже случайным знакомым. При этом мало кто знает, что мошенники охотятся именно за финансовыми номерами своих потенциальных жертв.

Нацбанк рекомендует украинцам срочно защитить свой финансовый номер телефона

Используя номер телефона, зарегистрированный в банке, злоумышленники могут без особых проблем перевести деньги с вашего банковского счета на другие счета, потратить их на приобретение товаров в обычных или интернет-магазинах, а также могут взять кредит на ваше имя владельца.

Делается все очень просто: мошенник перевыпускает SIM-карту, указывая мобильному оператору, что прежняя с этим номером была утеряна, благодаря чему получают прямой доступ к любым вашим счетам.

Чтобы защитить свой финансовый номер телефона, Нацбанк рекомендует связаться со своим мобильным оператором, чтобы запретить разглашать свой номер телефона, отключить услугу удаленного перевыпуска SIM-карты, установить PIN-код на SIM-карту. Пароль должен быть максимально сложным, желательно, 8-значным. Также необходимо поставить пароль на телефон.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будут следить за финансовыми операциями клиентов банков. Отчитываться заставят за каждую гривну.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
iPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часыiPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часы
Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов PixelGoogle рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel
Google выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для PixelGoogle выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для Pixel
Функция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах XiaomiФункция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах Xiaomi
Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветахДоступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине мошенники выманивают деньги, используя номер телефонаВ Украине мошенники выманивают деньги, используя номер телефона
lifecell обвинил «Киевстар» в отказе переносить номера своих абонентов. Позиции сторон
MNP в Украине: с 1 мая абоненты могут подавать заявки на перенос номера
Через неделю украинцы смогут бесплатно менять оператора без потери своего номераЧерез неделю украинцы смогут бесплатно менять оператора без потери своего номера
1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?
Хакер смог получить данные из iCloud по номеру телефонаХакер смог получить данные из iCloud по номеру телефона
Взрыв телефона JioPhone убил 60-летнего индийцаВзрыв телефона JioPhone убил 60-летнего индийца
Стало известно, когда украинцы смогут переносить мобильные номераСтало известно, когда украинцы смогут переносить мобильные номера
Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дорожеСпустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже
В Цюрихе эвакуировали магазин Apple после возгорания телефонаВ Цюрихе эвакуировали магазин Apple после возгорания телефона
Последние новости
Подгружаем последние новости