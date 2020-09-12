Защита финансового номера телефона – советы Нацбанка

Большинство украинцев пользуются возможностями интернет-банкинга. Вход в приложение финансовой структуры осуществляется по номеру телефона, закрепленного в нем. И именно этот номер в силу своей важности становится очень уязвимым. Как защититься от мошенников, рассказали в Нацбанке.

Номер телефону, который человек использует для входа в интернет-банкинг или для идентификации личности во время обращения в банк, традиционно называют «финансовым», поскольку он привязан к личному банковскому счету клиента.

Несмотря на все это, люди зачастую сообщают свой финансовый номер всем родственникам, друзьям, коллегам, даже случайным знакомым. При этом мало кто знает, что мошенники охотятся именно за финансовыми номерами своих потенциальных жертв.

Используя номер телефона, зарегистрированный в банке, злоумышленники могут без особых проблем перевести деньги с вашего банковского счета на другие счета, потратить их на приобретение товаров в обычных или интернет-магазинах, а также могут взять кредит на ваше имя владельца.

Делается все очень просто: мошенник перевыпускает SIM-карту, указывая мобильному оператору, что прежняя с этим номером была утеряна, благодаря чему получают прямой доступ к любым вашим счетам.

Чтобы защитить свой финансовый номер телефона, Нацбанк рекомендует связаться со своим мобильным оператором, чтобы запретить разглашать свой номер телефона, отключить услугу удаленного перевыпуска SIM-карты, установить PIN-код на SIM-карту. Пароль должен быть максимально сложным, желательно, 8-значным. Также необходимо поставить пароль на телефон.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будут следить за финансовыми операциями клиентов банков. Отчитываться заставят за каждую гривну.