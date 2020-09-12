Мобильная связь в Украине перестанет быть анонимной

«Слуги» заставят мобильных операторов следить за украинцами: об анонимности можно забыть

Украинцам пора отвыкать от неприкосновенности частной жизни. Верховная Рада рассмотрит законопроект, в котором прописана полная отмена анонимности пользователей мобильной связи. Операторов сотовых сетей заставят установить новое оборудование, которое будет отслеживать звонки и передачу информации, а потом все это передавать в полицию.

До настоящего времени пользование мобильной связью в Украине, как и во всем демократическом мире, осуществлялось на условиях полной анонимности. Однако, команда из 13 народных избранников, среди которых нардепы от фракций «Слуга народа», «Доверие» и «За будущее», зарегистрировала в Верховной Раде новый законопроект.

В документе предлагается обязать мобильных операторов обяжут за свой счет приобрести и установить специальное оборудование, с помощью которого полиция будет беспрепятственно получать доступ к любой информации об абонентах, о том, какими услугами они пользуются, куда и кому звонят или передают данные.

«Слуги» заставят мобильных операторов следить за украинцами: об анонимности можно забыть

Нардепы также прописали в своем проекте закона введение в Уголовный кодекс Украины дополнительный вид доказательств — электронные улики. Таким образом, к делу будут приобщать любые файлы и информацию в электронном виде. На основании анализа метаданных представители правоохранительных структур смогут устанавливать местонахождение подозреваемого.

Любопытно, что за все это пользователям мобильной связи придется еще и заплатить из собственного кармана. Поскольку операторы должны будут устанавливать необходимое оборудование самостоятельно. Разумеется, что допрасходы они переложат на плечи украинцев.

Напомним, ранее знаменитый миллиардер и изобретатель Илон Маск представил чип, который будут вживлять в мозг людей. Первые испытания на свиньях прошли успешно.


Шевченко Лилия, Тудей

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