Samsung и LG прекратят поставки дисплеев для смартфонов Huawei

Южнокорейские компании Samsung Display и LG Display планируют остановить поставки дисплеев для смартфонов компании Huawei Technologies из-за наложенных на китайского производителя американских торговых санкций. Об этом передаёт издание Reuters со ссылкой на южнокорейский ресурс Chosun Biz.

Как сообщает источник, Samsung Display, являющаяся основным поставщиком OLED-панелей как для смартфонов Samsung, так и для устройств компании Apple , отказалась от комментирования ситуации. LG Display в свою очередь выступила с заявлением, в котором указала, что наложенные американским правительством ограничительные меры не сильно повлияют на бизнес южнокорейского производителя. Компания и до этого поставляла лишь ограниченное количество панелей для Huawei , поэтому она собирается продолжить расширение базы своих клиентов.

США ужесточили ограничительные меры в отношении компании Huawei в минувшем августе. Американское правительство запретило поставщикам комплектующих без специального разрешения продавать китайскому телекоммуникационному гиганту свою продукцию, если при её производстве использовались американские технологии.

Указывается, что Samsung Display и LG Display прекратят поставки дисплеев для Huawei с 15 сентября. Под запрет поставок также подпадают дополнительные комплектующие, использующиеся для сборки экранов смартфонов китайского бренда.

Ранее также сообщалось, что Samsung и SK Hynix на следующей неделе прекратят поставки микросхем памяти смартфонов Huawei .



