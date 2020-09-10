Представлена обновлённая гибкая «раскладушка» Motorola Razr. Теперь с 5G и улучшенными камерами

Компания Motorola без особого шума официально представила второе поколение воскрешённой культовой «раскладушки» Moto Razr с гибким экраном. Обновлённая модель получила поддержку стандарта сотой связи 5G, а также улучшенный набор камер.

Общий дизайн практически не претерпел никаких изменений с момента выпуска оригинальной модели гибкого смартфона, поступившего в продажу в начале этого года. Устройство всё так же оснащено 6,2-дюймовым сгибающимся дисплеем с соотношением сторон 21,9:9. На внешней фронтальной крышке аппарата расположен 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, позволяющий быстро проверять входящие сообщения, а также выполнять некоторые другие базовые функции, не открывая телефон.

Основные изменения коснулись внутренней компоновки устройства. В основе смартфона используется более производительный процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Объём оперативной памяти увеличился с 6 до 8 Гбайт. Объём внутренней памяти теперь вдвое больше и составляет 256 Гбайт. Также обновлённая модель получила более ёмкую батарею на 2800 мА·ч.

Сканер отпечатков пальцев переместился с фронтальной стороны устройства на заднюю крышку, что позволяет гораздо удобнее разблокировать телефон. У оригинальной модели он находился на фронтальном «островке». И тянуться до него большим пальцем не всегда было комфортно.

Набор камер у оригинальной модели Moto Razr состоял из слабенькой 5-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камеры. Последняя была более-менее эффективна только при хорошем освещении. У обновлённой модели спереди теперь находится 20-мегапиксельный сенсор, а разрешение основного сенсора, расположенного на задней стороне устройства, составляет 48 Мп. Кроме того, последний получил лазерный автофокус, а также систему оптической стабилизации. К слову, благодаря особенности складной конструкции устройства для селфи-снимков можно пользоваться не только внутренней фронтальной, но и основной камерой. В складном состоянии смартфона её глазок смотрит прямо на пользователя.

Motorola также внесла ряд существенных улучшений в программное обеспечение смартфона, расширив, например, функциональность внешнего дисплея. Теперь он позволяет использовать различные приложения, включая Google Карты, YouTube, игры (если конечно кто-то захочет играть на 2,7-дюймовом дисплее). Кроме того, с помощью внешнего дисплея можно отвечать на сообщения, не открывая телефон целиком.

К сожалению, компания не указывает, проводила ли она какие-либо изменения в механизме открывания и закрывания телефона. Как указывает портал The Verge, у владельцев оригинальной модели он вызывал множество вопросов. Однако Motorola сообщила, что она «собрала и приняла во внимание все отзывы от владельцев оригинальной модели Razr» и теперь обещает, что механизм сможет проработать без каких-либо нареканий до 5 лет. Даже у тех пользователей, которые открывают и закрывают устройство до 100 раз на день. Но, повторимся, каких-либо конкретных деталей о долговечности и прочности этого механизма компания не предоставила.

В отличие от оригинальной версии, которая была эксклюзивом американского оператора связи Verizon, обновлённая модель смартфона Moto Razr стала более доступной. Теперь устройство можно купить не только в Verizon, но также и в офисах операторов AT&T и T-Mobile. Кроме того, новинка будет доступна и без привязки к какому-либо из операторов. Найти её можно в магазинах Best Buy, B&H Photo, Amazon и на собственном сайте Motorola.

О точной дате поступления устройства в продажу Motorola пока не сообщает, но указывает, что модель будет доступна также у некоторых китайских, европейских, латиноамериканских ретейлеров, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обновлённую версию Moto Razr 5G производитель оценил в $1399. Это на $100 дешевле оригинальной модели. Продажи начнутся этой осенью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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