Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel

Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel

С каждым выпуском Android Google добавляет эксклюзивные функции в свои смартфоны Pixel. Затем большинство из них появляются и на других аппаратах. На этот раз, с запуском Android 11, вновь добавлены возможности, которые делают аппараты Pixel лучше и полезнее, открывая новые способы управления мультимедиа и упорядочивания приложений, а также упрощая общение с друзьями.

Например, теперь можно использовать режим Live View с передачей местоположения на Google Maps, чтобы в режиме дополненной реальности видеть, куда следует идти, чтобы встретиться с друзьями. Стрелки направления и точка на экране помогут с навигацией даже в незнакомых местах.

Новая функция Smart Reply на клавиатуре Pixel упрощает набор текста, предлагая полезные варианты ответов при использовании приложений для чата. Причём вся информация обрабатывается локально на смартфоне для обеспечения конфиденциальности. Пока функция доступна только на английском языке, требует использования Gboard и работает не во всех чатах.

Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel

Также Pixel теперь будет формировать список рекомендуемых приложений на основе повседневных действий пользователя, чтобы сделать работу со смартфоном удобнее. Аппарат будет рекомендовать приложения, которые используются в разное время дня: например, Messages для утренней проверки SMS, Google Maps — для дневных прогулок или мультимедийные приложения, которые пользователь обычно запускает вечером, чтобы расслабиться после напряженного дня.

Pixel предоставит и более удобные способы выбора текста и изображений или создания снимков экрана с помощью новых рекомендуемых действий. При вставке, сохранении или обмене желаемым контентом у пользователя будет больше возможностей выбора и взаимодействия на Pixel.

Наконец, смартфоны Pixel помогут с организацией ярлыков на домашнем экране с помощью новых интеллектуальных предложений имён папок. То есть при группировке приложений смартфон предложит наиболее подходящее имя, например: «Фотографии», «Новости», «Навигация», «Фитнес» и так далее.

Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel

Все эти функции уже начинали поступать на смартфоны Google Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A вместе с финальной сборкой Android 11.

Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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