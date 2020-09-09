Google выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для Pixel

Google выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для Pixel

Впервые анонсированная в феврале этого года платформа Android 11, наконец, запущена. Как и ожидалось, она доступна для скачивания в версиях для Google Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A. OnePlus подтвердила, что OnePlus 8 и 8 Pro начнут получать прошивку на базе Android 11 с сегодняшнего дня в США, Европе и Индии. Также ОС доступна для некоторых моделей Xiaomi, Oppo и Realme. В ближайшие месяцы другие производители начнут выпускать новые устройства с Android 11 и обновлять прошивки на старых.

Эта версия мобильной ОС компании Google призвана сделать работу со смартфоном удобнее. В частности, стало проще управлять беседами, подключёнными устройствами, настройками конфиденциальности и так далее. Поисковый гигант в своём блоге рассказал об 11 ключевых изменениях Android 11.

Общение стало более удобным:

  • Сегодня на типичном смартфоне установлено сразу несколько мессенджеров. В Android 11 для чатов из разных приложений отведён специальный раздел уведомлений, чтобы управлять беседами можно прямо в нём. Кроме того, появилась возможность отметить некоторые чаты в качестве приоритетных, чтобы не пропускать сообщения от более важных контактов.
  • Всплывающие чаты сделают более удобным и простым выполнение на телефоне нескольких задач одновременно: не придётся переключаться между приложениями, чтобы ответить на сообщение.
  • Теперь функция записи экрана стала встроенной в ОС. Она позволяет снимать всё, что происходит на дисплее, и затем делиться видеозаписью. При этом можно записывать звук с микрофона или с устройства, а можно — сразу из двух источников. Ранее для этого приходилось использовать сторонние приложения (впрочем, функция была включена в некоторые альтернативные оболочки).

Появились новые способы управления подключёнными устройствами и медиаконтентом:

  • Все умные устройства отныне доступны в одном разделе. Чтобы перейти в него, следует нажать и удерживать кнопку питания. Больше не придётся открывать множество приложений, чтобы управлять совместимыми подключёнными устройствами вроде термостата или функцией Smart Lock.
  • Google обновила дизайн элементов управления медиаконтентом, а также сделали их удобнее. Теперь можно быстро переключиться между устройствами, на которых проигрывается музыка (например, колонкой и наушниками), не прерывая песню.
  • На всех телефонах с ОС Android 11 отныне работает беспроводное подключение к Android Auto при условии, что в автомобиле используется совместимая информационно-развлекательная система. То есть, за рулём вам в беспроводном режиме доступны все функции телефона: прокладка маршрута одним нажатием, надиктовка сообщений, включение музыки и команды Google Ассистента.

Были улучшены настройки конфиденциальности и личных данных:

  • Теперь можно настроить разовый доступ приложений к микрофону, камере или информации о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ, оно будет снова запрашивать разрешение.
  • Также на устройствах с Android теперь будет автоматически сбрасываться доступ для приложений, которые давно не используются — об этом будет приходить соответствующее уведомление. Если пользователь решит снова воспользоваться программой, он сможет восстановить настройки в любой момент.
  • Google, начиная с Android 10 начала продвигать в рамках Project Mainline обновления компонентов системы напрямую. В Android 11 введены 12 дополнительных модулей обновления системы через Google Play — теперь их 22. То есть через магазин приложений на телефон по аналогии с обновлением приложений будет поступать больше исправлений, касающихся безопасности и конфиденциальности напрямую от Google. Вместо ожидания выхода новой прошивки на смартфон будут более оперативно поступать обновления безопасности.
  • Android 11 даст пользователям Android Enterprise равный уровень конфиденциальности на рабочих и личных устройствах. Если пользователь добавил рабочий аккаунт на смартфон, отдел технической поддержки сможет управлять устройством, не получая при этом доступ к личным данным и действиям на смартфоне.
Google выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для Pixel

Кроме того, в Android 11 добавлены ряд оптимизаций для работы смартфонов в сетях 5G; улучена поддержка новых типов экранов (с перфорацией, каплевидными вырезами, изгибаемые и так далее); улучшена поддержка нейросетей в Neural Networks API 1.3 и многое другое — подробнее об этом мы писали ещё в феврале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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