Всемирный банк назвал сумму инвестиций для обеспечения покрытием 4G и 5G в Украине

К 2025 году на это потребуется около 450 млн долларов США.

Фото: Business World Ghana

Всемирный банк считает, что для выполнения Национальной стратегии развития широкополосного доступа (ШПД) в Украине на 2020-2025 годы понадобится 350-450 млн долларов США.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно рекомендациям Всемирного банка, в 2025 году в Украине должно быть обеспечено покрытие 4G для 95% населения. Покрытие 5G должно полностью покрывать основные автомобильные и железнодорожные пути.

Также, настаивают во Всемирном банке, к 2025 году в Украине нужно обеспечить подключение к ШПД со скоростью 1 Гбит/с всех объектов социальной инфраструктуры, оказывающих услуги населению, а высокоскоростной ШПД (не менее 100 Мбит/с) должен быть доступен для всех домохозяйств.

По расчетам Всемирного банка, на покрытие всех населенных пунктов высокоскоростными сетями нужно 350-450 млн долларов США инвестиций со стороны частных компаний и государства.

Как известно, сейчас идет общественное обсуждение Национальной стратегии развития ШПД.

Напомним, 17 мая прошлого года действующий президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 5G в Украине.

Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз. В ведущих технологических компаниях мира - в США, Японии, Южной Корее и Китае - надеются, что технология 5G значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

Первой страной в мире, вся территория которой покрыта сетью 5G, стало Монако.

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