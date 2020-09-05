Функция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах Xiaomi

Приложение Google Phone пользуется большой популярностью, но доступно оно не на всех смартфонах Android . Однако постепенно разработчики расширяют список поддерживаемых устройств и добавляют новые функции. На этот раз сетевые источники сообщили, что в приложении Google Phone на смартфонах Xiaomi появилась поддержка записи звонков.

Google начала работать над упомянутой функцией достаточно давно. Первые упоминания о ней были обнаружены энтузиастами в январе этого года, а позднее они же сумели активировать её. Как и следовало ожидать, сначала поддержка записи звонков появилась в фирменных смартфонах Google Pixel, а затем она стала доступна пользователям некоторых моделей Nokia, созданных в рамках инициативы Android One. Теперь сетевой источник говорит о том, что инструмент записи звонков начал распространяться среди владельцев аппаратов китайской компании Xiaomi.

Стоит сказать о том, что смартфоны Xiaomi, работающие под управлением собственной оболочки MIUI, поставляются с встроенным инструментом для записи звонков. Однако последние модели смартфонов компании, продаваемые за пределами Китая, Индии и Индонезии, имеют предустановленные приложения Google Phone и Google Messages, которые заменили аналоги Xiaomi.

Согласно имеющимся данным, функция записи разговоров в Google Phone уже доступна владельцам глобальных версий смартфонов Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Об этом сообщают пользователи на тематических форумах, добавляя, что в некоторых случаях функция исчезает после перезагрузки устройства. Похоже, что в настоящее время Google тестирует возможность записи звонков, а позднее она станет распространена повсеместно.



