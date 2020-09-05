Epic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App Store

Компания Epic Games не оставляет попыток убедить суд в том, что удалённая из App Store игра Fortnite должна быть принудительно возвращена в магазин цифрового контента Apple . В новом ходатайстве Epic говорится о том, что действия Apple негативно сказываются на репутации разработчика, а также вредят пользователям.

Фото: Alex Castro / The Verge

Несмотря на то, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 28 сентября, Epic пытается убедить судью Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) выписать предписание, обязывающее Apple вернуть Fortnite в свой магазин, по крайней мере, до конца разбирательств. Напомним, ранее судья отказалась выписать временный запретительный приказ против Apple . Это связано с тем, что разработчик не доказал, что удаление Fortnite нанесло вред Epic. Также было сказано, что Epic «стратегически нарушила установленные с Apple соглашения», поэтому частично вина возлагается на разработчика.

В новом ходатайстве Epic говорит о том, что пострадала не только репутация компании. «Количество ежедневных активных пользователей iOS снизилось более чем на 60 % с момента удаления Fortnite из App Store», — говорится в заявлении разработчика.

Ещё Epic сказала о том, что iOS является крупнейшей платформой для Fortnite с примерно 116 млн зарегистрированных пользователей. Для сравнения, всего в Fortnite зарегистрировано около 350 млн пользователей. Утверждается, что 63 % пользователей Fortnite на iOS не имеют возможности взаимодействовать с игрой на других платформах. Epic выразила обеспокоенность тем, что «никогда больше не увидит этих пользователей», а также тем, что сообщество игроков Fortnite было разделено.

Кроме того, Epic расстроена тем, что некоторые клиенты компании, не имеющие отношения к Fortnite, пострадали от действий Apple . Напомним, Apple удалила из App Store не только Fortnite, но и другие игры Epic Games, а также заблокировала аккаунт разработчиков на платформе.

Представители Apple пока никак не комментировали новое ходатайство Epic Games.



