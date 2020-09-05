Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах

Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах

Автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass), известный как авторитетный источник утечек, обнародовал рендеры смартфона среднего уровня LG K5, анонс которого ожидается в текущем году.

Аппарат предстал в двух вариантах цветового исполнения — белом и синем. Видно, что в верхней части дисплея имеется небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Диагональ экрана якобы составит 6,6 дюйма, а разрешение панели пока не уточняется.

Сзади установлена четверная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами. Оптические элементы организованы в виде матрицы 2 ? 2, под ними находится светодиодная вспышка.

Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах

По всей видимости, новинка получит боковой дактилоскопический сканер. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Кроме того, говорится об использовании операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом LG UX.

К сожалению, пока нет сведений о типе применённого процессора, размере памяти и разрешении камер. Но сетевые источники отмечают, что новинка будет относиться к доступным устройствам, а поэтому можно ожидать наличия на борту относительно недорого чипа, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 32 или 64 Гбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запустил выгодный социальный тариф всего за три гривны в деньVodafone запустил выгодный социальный тариф всего за три гривны в день
Киевстар меняет условия популярных тарифных планов с 1 сентябряКиевстар меняет условия популярных тарифных планов с 1 сентября
Киевстар обновил тарифы, расширив их возможностиКиевстар обновил тарифы, расширив их возможности
Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+
Вышли смартфоны Realme X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и 65-Вт подзарядкойВышли смартфоны Realme X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и 65-Вт подзарядкой
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколенияMicrosoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколения
Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+
Вышли смартфоны Realme X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и 65-Вт подзарядкойВышли смартфоны Realme X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и 65-Вт подзарядкой
Motorola представила смартфон One 5G стоимостью менее $500Motorola представила смартфон One 5G стоимостью менее $500
Монстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте SamsungМонстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте Samsung
LG проектирует смартфон с гибким скручивающимся дисплеемLG проектирует смартфон с гибким скручивающимся дисплеем
В бюджетных смартфонах из Китая найдены “штатные” вирусыВ бюджетных смартфонах из Китая найдены “штатные” вирусы
«Живые» снимки демонстрируют дизайн и оснащение 5G-смартфона LG Q92«Живые» снимки демонстрируют дизайн и оснащение 5G-смартфона LG Q92
Обновлённый недорогой смартфон ZTE Blade A7s 2020 предложит 6,5-дюймовый HD-дисплейОбновлённый недорогой смартфон ZTE Blade A7s 2020 предложит 6,5-дюймовый HD-дисплей
OnePlus 8 попал в список надёжных и безопасных смартфонов Android Enterprise RecommendedOnePlus 8 попал в список надёжных и безопасных смартфонов Android Enterprise Recommended
Последние новости
Подгружаем последние новости