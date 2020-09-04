Microsoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколения

Microsoft уже работает над складным Android-смартфоном следующего поколения

Первый Android-смартфон Microsoft с двумя экранами Surface Duo всё ещё не доступен в свободной продаже, но уже можно оформить предварительный заказ на его покупку. Согласно имеющимся данным, производитель уже работает над созданием складного смартфона следующего поколения.

Источник говорит о том, что в настоящее время Microsoft активно набирает сотрудников для адаптации операционной системы Android для устройств с двумя экранами. Также отмечается, что уже была сформирована команда разработчиков, члены которой будут заниматься созданием обновлений и поддержкой Surface Duo. Смартфон будет поставляться с Android 10, но позднее, когда Google официально запустит Android 11, программная платформа складного смартфона Microsoft будет обновлена.

Поскольку Microsoft делает ставку на устройства с двумя экранами, уже сейчас ведётся разработка Android-смартфона следующего поколения, который может получить имя Surface Duo 2. Отмечается, что этот аппарат имеет кодовое название «Zeta», но, поскольку он находится на одном из начальных этапов разработки, более детальной информации о нём пока нет.

Несмотря на то, что разработка складного смартфона следующего поколения уже ведётся, его анонс, как предполагается, состоится только во второй половине следующего года. Поскольку запуск планшета с двумя экранами Surface Neo, который работает под управлением Windows 10X, был перенесён на 2022 год, для Microsoft может быть целесообразным выпуск нового Android-смартфона во второй половине 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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