Apple сократила выручку разработчиков App Store во Франции и Великобритании из-за повышения налогов

Компания Apple скорректировала формулу расчёта выручки для разработчиков в целом ряде стран. Причиной стали изменения в правилах налогообложения. Власти целого ряда государств ввели новые налоги для технологических компаний. Об этом сообщается на сайте платформодержателя.

Налоговые изменения европейских странах:

Французские власти ввели новый цифровой налог в 3 %;

Итальянские власти ввели новый цифровой налог в 3 %;

Власти Великобритании ввели налог в 2 % на НДС.

Кроме этого, Apple изменит методику расчёта выручки разработчиков в Чили, Мексике, Саудовской Аравии и Турции. Власти всех вышеуказанных стран также повысили налоги. Исключением стала Германия, где власти снизили НДС на 3 % (с 19 % до 16 %). В восточных странах компания компенсирует расходы повышением цен в App Store.

Обсуждение нового цифрового налога в Европе ведутся уже несколько лет. Европейские власти недовольны, что американские IT-гиганты платят слишком мало налогов на территориях, где работают, и хранят прибыль в других юрисдикциях.

США выступила против цифрового налога — глава Минфина страны Стивен Мнучин утверждает, что новые требования должны действовать для всех отраслей. В июне представители США объявили о выходе из дискуссии. По их мнению, переговоры зашли в тупик. Несмотря на это, министр финансов Франции Брюно Ле Мер назвал эти действия провокацией и заявил, что европейские страны всё равно планируют ввести новые налоги.



