Vodafone запустил выгодный социальный тариф всего за три гривны в день

Vodafone запустил социальный тарифный план, который очень скоро может стать мега-популярным на рынке. Все пользователи стремятся получать максимум качественных услуг, но за небольшую цену. Теперь у абонентов Vodafone такая возможность есть. Подключить тариф Vodafone SuperNet Turbo можно всего за 90 гривен в месяц и наслаждаться всеми преимуществами связи.

В состав тарифа входят 20 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета, услуга Video Pass для любителей видео, 700 минут звонков на номера других мобильных операторов, а также все желающие в рамках данного тарифа смогут подключить дополнительные 1500 минут, воспользовавшись услугой "Больше разговоров".

Чтобы подключить тарифный план, абонентам достаточно приобрести новую сим-карту. Все новые абоненты получат 4 месяца бесплатного пользования YouTube Premium.

Мобильный оператор Киевстар предлагает своим абонентам бюджетный тариф под названием "Smart Регион" по цене 100 гривен в месяц. Условия использования немного отличаются от условий тарифа SuperNet Turbo от Vodafone. Для сравнения, Киевстар предлагает абонентам 300 минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков, а также 30 гигабайт мобильного интернета в месяц.