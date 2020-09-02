Киевстар обновил тарифы, расширив их возможности

Абоненты сотового оператора Киевстар могут радоваться. Теперь они получат вдвое больше бесплатных минут для своих разговоров и мегабайты для серфинга в Интернете. При этом месячная стоимость за пользование тарифным планом останется прежней!

Киевстар обновил функционал и возможности тарифных планов: «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ». Сотовый оператор умножил на два количество мегабайтов и бесплатных минут, оставив стоимость без изменений.

Так, пользователи тарифного плана «Общение без границ» смогут потратить совершенно бесплатно 60 минут для звонков на номера других операторов, а также получат 6000 мегабайт качественного мобильного интернета. Ранее в данном тарифе бесплатно можно было получить только полчаса на звонки и 3000 МБ интернета. В тарифе есть опция «Без мегабайт» для тех, кто не пользуется интернетом со своего мобильного. Без этой услуги месячная стоимость за пользование тарифом будет существенно дешевле.

«Развлечения без границ» предоставляет на месяц 120 минут для звонков на другие сети и за пределы Украины, а также 12000 МБ для доступа в Интернет.

Пользователи тарифа «Видео без границ» получат аж 180 минут для звонков и 18000 МБ мобильного Интернета.

Новыми условиями могут пользоваться все абоненты, которые перейдут на один из указанных тарифов с 1 сентября 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевстар запускает новый бюджетный тариф "Smart Регион". Почему он заслуживает внимания?