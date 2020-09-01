Вышли смартфоны Realme X7 и X7 Pro с поддержкой 5G и 65-Вт подзарядкой

Компания Realme анонсировала производительные смартфоны X7 и X7 Pro, использующие аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.

Устройства оборудованы дисплеем AMOLED размером соответственно 6,4 и 6,55 дюйма по диагонали. В обоих случаях применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек. При этом у старшего аппарата экран имеет частоту обновления до 120 Гц.

Фронтальная камера на основе 32-мегапиксельной матрицы у новинок располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея. Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию: это связка из сенсоров на 64 и 8 млн пикселей, а также двух 2-мегапиксельных датчиков.

Модель Realme X7 несёт на борту процессор Dimensity 800U, а более производительный аппарат Realme X7 Pro — чип Dimensity 1000+. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет соответственно 4300 и 4500 мА·ч, при этом в обоих случаях поддерживается быстрая 65-ваттная подзарядка.

Новинки поддерживают работу в сотовых сетях пятого поколения (5G). Младшая версия имеет размеры 160,9 ? 74,4 ? 8,1 мм и весит 175 г, старшая — 160,8 ? 75,1 ? 8,5 мм и 184 г.

Realme предложит следующие варианты новинок:

  • X7 с 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $265;
  • X7 с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $350;
  • X7 Pro с 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $325;
  • X7 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $365;
  • X7 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт — $470.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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