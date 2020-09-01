Motorola представила смартфон One 5G стоимостью менее $500

Ранее в этом году Motorola пообещала выпустить смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, стоимость которого не превышает $500. Этим смартфоном стал анонсированный сегодня One 5G. Устройство технически является вторым смартфоном компании, принадлежащим к среднему классу и обладающим поддержкой 5G. Напомним, что первым стал Moto G 5G Plus, представленный этим летом.

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В целом, смартфон вполне соответствует тому, что предлагает большинство других устройств среднего ценового сегмента. Он основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость встроенного накопителя равна 128 Гбайт с возможностью расширения посредством карт microSD. Смартфон может похвастаться наличием 3,5-мм разъёма для проводных наушников и NFC-модуля. Устройство оборудовано 6,7-дюймовым Full HD+-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, в левом верхнем углу которого расположены два объектива фронтальной камеры в отдельных вырезах. Ёмкость батареи смартфона равна 4000 мА·ч.

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Основная камера Motorola One 5G представлена четырьмя датчиками. Главный может похвастаться разрешением 48 Мп. Он дополнен 8-Мп сенсором со сверхширокоугольной оптикой, 2-Мп датчиком глубины и 5-Мп макрокамерой, окружённой кольцевой вспышкой. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке «Power Touch», на которую можно назначить быстрый доступ к различным функциям операционной системы. К недостаткам можно отнести отсутствие беспроводной зарядки и защиты от влаги.

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Точная дата старта продаж устройства пока неизвестна, как и его цена, о которой известно лишь то, что она будет ниже $500.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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