В столичном метро запустили 4G еще на 7 станциях

В столичном метро запустили 4G еще на 7 станциях

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G-связь еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Сегодня, 31 августа, 4G появился на станциях "Крещатик", Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Украина", "Палац Спорту", "Кловская" и "Печерская".

Об этом KV стало известно из сообщения информагентства “Интерфакс-Украина”. 

Согласно данным оператора "Vodafone Украина", в понедельник, 31 августа, 4G появился на станциях: "Крещатик", Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Украина" и "Палац Спорту", а также "Кловская" и "Печерская".

Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G-сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

Как известно, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте.

Как сообщала KV, в марте на заседании Киевсовета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене, а Интернет-провайдеры – развивать свои сети в столице.

Фото: delo.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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