Киевстар меняет условия популярных тарифных планов с 1 сентября

Киевстар меняет условия популярных тарифных планов: что изменится с 1 сентября

Киевстар с 1 сентября решил изменить условия пользования самыми популярными своими тарифами и сделать их еще более привлекательными для своих абонентов. В частности, будет увеличено количество услуг в тарифных планах "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ".

Те абоненты, которые подключаться к вышеперечисленным тарифам после 1 сентября автоматически получат пакет новых услуг. Старые условия будут недоступными. Все подробности об этих тарифах мобильный оператор пообещал сообщить непосредственно 1 сентября.

Стоимость тарифов на данный момент составляет 125, 175 и 225 гривен. Известно, что в пакет услуг входит 3,6 и 9 гигабайтов интернета, безлимит в сети Киевстар, а также 30, 60 и 90 минут соответственно для разговоров с абонентами других украинских операторов. Возможно, стоимость тарифных планов возрастет, ведь за качество связи нужно платить.

Также известно, что 7 сентября популярный тариф "Smart Регион", который представляет обновленную версию старого тарифного плана "Безлим +", пополнится дополнительными услугами. Стоимость тарифа составит всего 100 гривен, и доступен он будет абонентам по всей Украине.

Ранее сообщалось, что Киевстар запустил революционную услугу оплаты страхового полиса с мобильного счета. Данная услуга доступна всем абонентам мобильного оператора.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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