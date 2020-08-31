Монстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте Samsung

Монстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте Samsung

В немецком разделе сайта Samsung появилось описание смартфона среднего уровня Galaxy M51, о подготовке которого мы сообщали ранее. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Аппарат оборудован дисплеем Infinity-O Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Селфи-камера на базе 32-мегапиксельного сенсора расположена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.

Сзади установлена четверная камера. Она объединяет 64-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,8, 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2 и широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный макромодуль с максимальной диафрагмой f/2,4 и ещё один 5-мегапиксельным датчик.

Монстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте Samsung

В смартфон установлен неназванный восьмиядерный процессор, функционирующий в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Монстр автономности Galaxy M51 с квадрокамерой предстал на сайте Samsung

Ключевая особенность аппарата — мощная аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 7000 мА·ч. За счёт этого обеспечивается большое время автономной работы. Реализована поддержка 25-ваттной подзарядки.

Модель Galaxy M51 доступна для предварительного заказа в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Ориентировочная цена — 360 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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