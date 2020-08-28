Загадочные смарт-часы OnePlus Watch показались на сайте регулятора

Загадочные смарт-часы OnePlus Watch показались на сайте регулятора

Слухи о том, что компания OnePlus присматривается к рынку «умных» наручных часов, нашли подтверждение. Гаджет под названием OnePlus Watch замечен на сайте одного из регуляторов.

Сведения о разработке OnePlus Watch мелькали в Интернете ещё в конце прошлого года. Тогда говорилось, что устройство может дебютировать в 2020 году, но анонс пока не состоялся.

О том, что OnePlus всерьёз занимается проектом смарт-хронометра, говорил и один из бывших сотрудников компании. Увы, какие-либо технические подробности он раскрывать не стал.

И вот теперь устройство OnePlus Watch показалось на сайте IMDA (Infocomm Media Development Authority) — сингапурского агентства, регулирующего отрасль информационно-коммуникационных технологий и медиа. Гаджет фигурирует под кодовым обозначением W301GB.

Загадочные смарт-часы OnePlus Watch показались на сайте регулятора

Судя по всему, разработка часов вступила в финальную стадию. Выпуск этого гаджета поможет OnePlus расширить экосистему «умных» продуктов, в которую, помимо смартфонов, уже входят телевизоры и полностью беспроводные наушники погружного типа OnePlus Buds.

Увы, пока не ясно, когда часы OnePlus Watch предстанут на коммерческом рынке. Всё ещё существует вероятность, что произойдёт это до конца текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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