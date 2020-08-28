Загадочные смарт-часы OnePlus Watch показались на сайте регулятора

Слухи о том, что компания OnePlus присматривается к рынку «умных» наручных часов, нашли подтверждение. Гаджет под названием OnePlus Watch замечен на сайте одного из регуляторов.

Сведения о разработке OnePlus Watch мелькали в Интернете ещё в конце прошлого года. Тогда говорилось, что устройство может дебютировать в 2020 году, но анонс пока не состоялся.

О том, что OnePlus всерьёз занимается проектом смарт-хронометра, говорил и один из бывших сотрудников компании. Увы, какие-либо технические подробности он раскрывать не стал.

И вот теперь устройство OnePlus Watch показалось на сайте IMDA (Infocomm Media Development Authority) — сингапурского агентства, регулирующего отрасль информационно-коммуникационных технологий и медиа. Гаджет фигурирует под кодовым обозначением W301GB.

Судя по всему, разработка часов вступила в финальную стадию. Выпуск этого гаджета поможет OnePlus расширить экосистему «умных» продуктов, в которую, помимо смартфонов, уже входят телевизоры и полностью беспроводные наушники погружного типа OnePlus Buds.

Увы, пока не ясно, когда часы OnePlus Watch предстанут на коммерческом рынке. Всё ещё существует вероятность, что произойдёт это до конца текущего года.



