Samsung назначила полномасштабный анонс Galaxy Z Fold 2 5G на 1 сентября

Хотя Samsung уже поделилась некоторыми подробностями о грядущем складном смартфоне Galaxy Z Fold 2 5G во время виртуального мероприятия Unpacked, которое прошло 5 августа, компания планирует посвятить ему ещё одно отдельное событие — Unpacked Part 2. Сегодня стало известно, что оно пройдёт 1 сентября.

phonearena.com

Поскольку корейский техногигант не намерен принимать участие в выставке IFA 2020, которая будет закрыта для широкой публики, мероприятие вновь пройдёт в онлайн-режиме и будет доступно всем желающим. Известно, что презентация Galaxy Z Fold 2 будет транслироваться на сайте Samsung и, предположительно, на YouTube.

Galaxy Z Fold 2 5G может похвастаться 7,6-дюймовым складным внутренним AMOLED-экраном, который дополнен довольно большим внешним 6,23-дюймовым дисплеем. Для защиты внутреннего экрана смартфона применяется UTG-стекло собственной разработки Samsung, а внешняя панель прикрыта новейшим Gorilla Glass Victus, используемым также в Galaxy Note 20.

phonearena.com

Что касается начинки, то устройство будет основано на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, сопряжённом с 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища данных составит 256 Гбайт, а ёмкость батареи — 4500 мА·ч.

Стоимость устройства пока неизвестна, и она является одной из самых интересных деталей, которые будут раскрыты в ходе предстоящего мероприятия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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