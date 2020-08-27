Украинское приложение Reface вышло на первое место в американском AppStore

Разработанное украинцами приложение Reface, которое позволяет заменять лица на видео и гифках, заняло первое и второе места в двух разделах американского AppStore.

Украинское приложение Reface вышло на первое место в американском AppStore
Фото: investory.news

Разработанное украинцами приложение Reface, которое позволяет заменять лица на видео и гифках, заняло первое и второе места в двух разделах американского AppStore. Об этом написал CTO RefaceAI Олесь Петрив в фейсбуке.

Приложение Reface опередило популярности TikTok, Netflix, Hulu, Disney+ и другие сервисы.

Кроме того, Reface занял второе место в категории всех бесплатных приложений американского AppStore, отметил СРО RefaceAI Иван Алтцибеев.

Как сообщил изданию AIN.UA СEO Reface App Роман Могильный, по количеству скачиваний приложение пересекло отметку в 27 млн загрузок.

Также он добавил, что Reface App пользуется популярностью и на Android. Приложение занимает первые места в категории Entertainment Google Play в Великобритании, Канаде, Австралии и еще 14 странах. В США — 4 место.

Рост популярности приложения на 90% органический. По словам Могильного, остальные 10% пользователей сервису приносит маркетинг.

Также он добавил, что на популярность приложения повлияло улучшение технологии — сначала приложение позволяло обмениваться лицами только в гифках, но позже эту функцию добавили и для видео высокого качества.

Сообщается, что штат стартапа вырос на 30%. В киевском офисе компании работает 50 сотрудников.

Что известно о Reface

Reface (ранее Doublicat) — это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который в 2011 году основали Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко. Офис разработки компании находится в Киеве. Стартап развивает технологию замены лиц на фото или видео. Приложения компании часто используют инфлюенсеры в соцсетях.

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