Украинское приложение Reface вышло на первое место в американском AppStore
Разработанное украинцами приложение Reface, которое позволяет заменять лица на видео и гифках, заняло первое и второе места в двух разделах американского AppStore.
Разработанное украинцами приложение Reface, которое позволяет заменять лица на видео и гифках, заняло первое и второе места в двух разделах американского AppStore. Об этом написал CTO RefaceAI Олесь Петрив в фейсбуке.
Приложение Reface опередило популярности TikTok, Netflix, Hulu, Disney+ и другие сервисы.
Кроме того, Reface занял второе место в категории всех бесплатных приложений американского AppStore, отметил СРО RefaceAI Иван Алтцибеев.
Как сообщил изданию AIN.UA СEO Reface App Роман Могильный, по количеству скачиваний приложение пересекло отметку в 27 млн загрузок.
Также он добавил, что Reface App пользуется популярностью и на Android. Приложение занимает первые места в категории Entertainment Google Play в Великобритании, Канаде, Австралии и еще 14 странах. В США — 4 место.
Рост популярности приложения на 90% органический. По словам Могильного, остальные 10% пользователей сервису приносит маркетинг.
Также он добавил, что на популярность приложения повлияло улучшение технологии — сначала приложение позволяло обмениваться лицами только в гифках, но позже эту функцию добавили и для видео высокого качества.
Сообщается, что штат стартапа вырос на 30%. В киевском офисе компании работает 50 сотрудников.
Что известно о Reface
Reface (ранее Doublicat) — это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который в 2011 году основали Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко. Офис разработки компании находится в Киеве. Стартап развивает технологию замены лиц на фото или видео. Приложения компании часто используют инфлюенсеры в соцсетях.