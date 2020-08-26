WhatsApp получит очередную долгожданную функцию из Telegram

Мы многое это все уже видели. В сервисе Павла Дурова есть многофункциональные боты, которые позволяют одной командой получить любую информацию из интернета, поэтому в WhatsApp теперь появился встроенный поиск по глобальной сети для проверки достоверности полученного сообщения. Полезная «фишка», особенно в эпоху расцвета всяческих фэйк-ньюс, тут никто не спорит. А еще почти все конкуренты давно умеют работать на нескольких устройствах одновременно, поэтому мобильный мессенджер от Facebook Inc. тоже получит аналогичный функционал, пусть и ограниченный. Не эрзац-клиент на ПК, просто транслирующий окно со смартфона — и то хорошо.

Но те, кто пользуются WhatsApp активно и давно хотя бы раз встречались с одной неприятной особенностью этого приложения: крайне архаичной и странной работой с хранилищем данных (история переписок, картинки, видео и прочие мультимедиа-файлы). По сути, адекватного и удобного встроенного синхронизации чатов и контента в клиенте никогда не было. Да, существовали «костыли» с переносом бэкапа через сторонние облачные сервисы, а также возможность синхронизировать фотографии штатной галереей смартфона. Однако, это все полумеры.

Кроме того, если не удалять кэш или хотя бы не следить иногдда за его размером, могла сложиться ситуация, при которой WhatsApp занимает большую часть памяти устройства. Что особенно актуально на бюджетных смартфонах с малым объемом встроенной памяти. Как пишет портал Wabetainfo, в настоящий момент разработчики мессенджера активно занимаются внедрением совершенно нового механизма работы с контентом в кэше приложения.

Пока неясно, в какой версии WhatsApp это новшество появится. Из той информации, которая известна сейчас, следует, что пользователи смогут отслеживать как общий размер кэша, так и для каждого чата отдельно, выборочно удалять файлы и отдельно видеть, какой контент они переслали. Раздел настроек носит рабочее название Storage usage («использование хранилища/памяти»), возможно, именно в таком виде он и предстанет перед пользователями. Также отмечается, что в одновременно с этими функциями или несколько позднее разработчики добавят возможность удалять все сообщения, кроме помеченных звездочкой.



