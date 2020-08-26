Спокойствие, только спокойствие: Fitbit представила смарт-часы с отслеживанием уровня стресса

Компания Fitbit представила сразу три устройства, ориентированные на людей, которые следят за своим здоровьем и ведут активный образ жизни. Речь идёт о смарт-часах Sense и Versa 3, а также фитнес-браслете Inspire 2.

Смарт-часы Fitbit Sense оснащены ярким AMOLED-дисплеем с узкими рамками, который заключён в корпус из нержавеющей стали. Они оснащены аккумуляторной батареей, обеспечивающей до шести дней автономной работы. Устройство имеет стандартный набор сенсоров, а также новые инструменты для отслеживания состояния организма пользователя и борьбы со стрессом.

Отдельного упоминания заслуживает датчик электродермальной активности (EDA) с комплексным решением, которые делают возможным отслеживание уровня стресса. Устройство оснащено ЭКГ-датчиком, позволяющим в любой момент снять кардиограмму сердца. Для этого достаточно в течение 30 секунд удерживать пальцы на металлических углах корпуса. Полученные таким образом данные доступны в специальном приложении, а также могут быть выгружены в файл для последующей консультации с врачом. Для измерения температуры, отслеживания ЧСС и мониторинга насыщения крови кислородом используется ядро биосенсора, интегрированное в заднюю часть корпуса.

Что касается Versa 3, то это устройство представляет собой улучшенную версию предшествующей модели. Смарт-часы получили обновлённый дизайн, корпус стал более обтекаемым, современным и защищённым (выдерживает погружения в воду на глубину до 50 метров).

Новинка получила передовой датчик измерения частоты сердечных сокращений, дополненный технологией PurePulse 2.0, которая повышает точность получаемых данных. Поддерживается отслеживание более 20 видов спортивной активности, а встроенный модуль Bluetooth позволит принимать поступающие на смартфон вызовы. Поддерживаются голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa, а также фирменная технология бесконтактных платежей Fitbit Pay. Без подзарядки устройство может обходиться до шести дней.

Простой в исполнении фитнес-браслет Inspire 2 ориентирован на людей, которые регулярно занимаются спортом. Устройство способно круглые сутки следить за сердечным ритмом, работая автономно до десяти дней. Трекер может отслеживать десятки видов спортивной активности, а его корпус надёжно защищён и может выдержать погружения в воду на глубину до 50 метров. В отличие от модели первого поколения, у Inspire 2 отсутствует физическая кнопка, на смену которой пришла сенсорная.

Уже сейчас представленные новинки доступны для предварительного заказа. Стать обладателем смарт-часов Sense и Versa 3 можно, заплатив $330 и $230 соответственно, а фитнес-браслет Inspire 2 обойдётся в $100.



