Разборка прототипа Apple AirPower показала, почему станция беспроводной зарядки так и не вышла на рынок

На китайском веб-сайте Bilibili опубликовали видео, на котором якобы запечатлена разборка прототипа станции беспроводной зарядки Apple AirPower. Ролик может объяснить, почему Apple решила отказаться от запуска этого устройства. Дело в том, что его внутренняя конструкция очень сложна с технической точки зрения.

Внутри устройства размещено 14 индукционных катушек, установленных по всей площади корпуса. Такой подход позволил бы осуществлять одновременную зарядку, например, iPhone, Apple Watch и AirPods, независимо от того, на какой части станции лежит устройство. В видео также демонстрируется внутренняя металлическая рамка и разъём Lightning, предназначенный для подключения зарядки к источнику питания.

Если в опубликованном ролике проходила разборка реального прототипа AirPower, то он действительно проливает свет на причины, по которым Apple отказалась от производства этих зарядных станций. Когда в прошлом году было объявлено об отмене запуска продукта, конкретные причины такого решения не озвучивались, но специалисты сходились во мнении, что это связано с проблемами технического характера. «Мы приложили много усилий и пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и отменили проект», — сказал тогда вице-президент Apple по разработке оборудования Дэн Риччио (Dan Riccio).

По слухам, в этом году Apple возобновила разработку беспроводной зарядной станции в стиле AirPower, которая могла бы одновременно заряжать несколько устройств. Известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) недавно заявил, что ещё в марте этого года Apple возобновила работу над созданием беспроводной зарядной станции. Он также отметил, что инженеры Apple пытаются «перепроектировать индукционные катушки, чтобы более эффективно отводить тепло». Если это на самом деле так, то у Apple уже могут быть готовы прототипы будущей зарядной станции.



